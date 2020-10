Sicilia | flop click day | Musumeci nomina collegio ispettivo e scrive lettere di fuoco ai dirigenti 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Adnkronos) - Nel decreto il Governatorericorda i "disservizi creati alle imprese" dopo "la sospensione e l'annullamento della procedura" e le conseguenti "ripercussioni sull'immagine dell'amministrazione regionale". Il Governatore ritiene che "è necessario procedere con una apposita attività ispettiva alla verifica delle cause che hanno determinato la richiamata sospensione e annullamento della procedura di ricezione delle istanze prevista per l'avviso pubblico Bonus". Ma cosa era accaduto nelle scorse settimane? Lo scorso 5 ottobre era previsto il cosiddetto 'day', cioè la selezione per assegnare i 125 milioni di euro a fondo perduto alle imprese danneggiate dal lockdown. Una selezione mai partita. Quel giorno la piattaforma digitale creata dalla Regione a cui le imprese avrebbero dovuto ...