Short track | nota della Federazione italiana | “Diversi positivi nel gruppo nazionale”

"Nei giorni scorsi, in seguito ai sintomi febbrili registrati da parte di un atleta della Nazionale Senior di Short track, l'intera squadra azzurra in raduno a Bormio, compreso lo staff tecnico, è stata messa in quarantena e poi sottoposta al tampone il cui esito ha evidenziato la positività di buona parte del gruppo tricolore". Lo ha comunicato in serata la Federazione italiana Sport del Ghiaccio attraverso una nota. "Ad oggi solo alcuni atleti presentano lievi sintomi febbrili mentre la maggioranza risulta asintomatica – si legge -. La situazione complessiva è costantemente monitorata dalla commissione medica FISG, in continuo contatto con lo staff sanitario territoriale".

Un caso preoccupante, ma al quale si è fatta ormai l'abitudine considerando quanto successo in varie selezioni di nazionali e club, a tutti i livelli. Il Covid in questo caso colpisce in pieno la nazionale italiana di short track.

