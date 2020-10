Share Now - Germania, la Fiat 500 entra nel car sharing di BMW e Daimler (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lalleanza BMW-Daimler di Share Now accoglie una straniera nel car sharing tutto tedesco: è la Fiat 500, da questo mese noleggiabile in cinque grandi città della Germania. Saranno complessivamente 650, distribuite tra Berlino, Colonia Düsseldorf, Francoforte e Monaco gli esemplari del cinquino disponibili in condivisione, per una quota di circa l11% dellintera flotta locale.Made in Italy on the road. Parlare di evento storico è ovviamente esagerato ma si tratta, di fatto, della prima volta che loperatore nato dalla joint venture tra BMW e Mercedes, coinvolgendo anche i marchi Mini e Smart, apre a soggetti terzi. Laccordo aveva già trasceso il concetto di rivalità, nello specifico quella tra la Casa di Monaco e quella di Stoccarda, per creare un servizio di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lalleanza BMW-diNow accoglie una straniera nel cartutto tedesco: è la500, da questo mese noleggiabile in cinque grandi città della. Saranno complessivamente 650, distribuite tra Berlino, Colonia Düsseldorf, Francoforte e Monaco gli esemplari del cinquino disponibili in condivisione, per una quota di circa l11% dellintera flotta locale.Made in Italy on the road. Parlare di evento storico è ovviamente esagerato ma si tratta, di fatto, della prima volta che loperatore nato dalla joint venture tra BMW e Mercedes, coinvolgendo anche i marchi Mini e Smart, apre a soggetti terzi. Laccordo aveva già trasceso il concetto di rivalità, nello specifico quella tra la Casa di Monaco e quella di Stoccarda, per creare un servizio di ...

yvesssoul : it's so surreal we can share photos now JKDSFJKSHDFJKSHDF - astaniscia86 : Le interazioni (like/share/commenti) con siti di disinformazione su #Facebook sono triplicate dal 2016 al 2020. Le… - giuldal : RT @AsaCapaccioli: Grazie a @giuldal e @MarcoMari1965 per il lavoro svolto in questi ultimi tre anni. Ora, avanti insieme! Action now! Gree… - camjlastaple : @xhobohobi @babyhun88 did it! now you pls Ricevi € 20,00! #AliExpressbonus #BonusBuddies Il tuo bonus è in attes… - infoiteconomia : SHARE NOW amplia la sua flotta con Fiat 500 -

Ultime Notizie dalla rete : Share Now Share Now: la Fiat 500 entra nel car sharing di BMW e Daimler - Quattroruote.it Quattroruote Germania, la Fiat 500 entra nel car sharing di BMW e Daimler

L’alleanza BMW-Daimler di Share Now accoglie una straniera nel car sharing tutto tedesco: è la Fiat 500, da questo mese noleggiabile in cinque grandi città della Germania. Saranno complessivamente 650 ...

Mobilità, digitale: con l'app di serie ora si arriva dritti alla meta

Dove c’erano strade e automobili, ora ci sono numeri. Dove c’erano chiavi, ora ci sono le app sullo smartphone. La digitalizzazione è sicuramente l’innovazione ...

L’alleanza BMW-Daimler di Share Now accoglie una straniera nel car sharing tutto tedesco: è la Fiat 500, da questo mese noleggiabile in cinque grandi città della Germania. Saranno complessivamente 650 ...Dove c’erano strade e automobili, ora ci sono numeri. Dove c’erano chiavi, ora ci sono le app sullo smartphone. La digitalizzazione è sicuramente l’innovazione ...