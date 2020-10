Sgominata rete di pedofili, arresti e denunce in 16 province (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La polizia di Stato ha sgominato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori. L'operazione, condotta in 16 province e coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, è stata disposta dalla Procura di Venezia, nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online: operazione che ha portato all'esecuzione di perquisizioni, arresti e a alla denuncia di 16 persone, di cui alcune con precedenti specifici, responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche. L'indagine, definita “particolarmente complessa” dagli inquirenti, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La polizia di Stato ha sgominato unadiitaliani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori. L'operazione, condotta in 16e coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, è stata disposta dalla Procura di Venezia, nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online: operazione che ha portato all'esecuzione di perquisizioni,e a alla denuncia di 16 persone, di cui alcune con precedenti specifici, responsabili di divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche. L'indagine, definita “particolarmente complessa” dagli inquirenti, ha ...

