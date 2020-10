Serie C, dopo il Trapani anche il Livorno rischia ma a causa del virus molti club sono in difficoltà (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid ha sgonfiato il pallone e tutte le società professionistica in Italia stanno subendo danni incalcolabili. La crisi si sente maggiormente in Serie C dove i proventi da botteghino e le sponsorizzazioni sono l'unica risorsa per i club che non hanno introiti tv. Entrambi sono crollati con stadi chiusi e sponsor fuggiti. Il Trapani è già saltato ma è il primo di una lunga Serie purtroppo visto che i conti sono in rosso ovunque. Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sulla problematica. Nelle prossime ore anche il Livorno potrebbe rinunciare ed è partita una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze, mentre i soci litigano e i giocatori potrebbero svincolarsi, tanto che la gara ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid ha sgonfiato il pallone e tutte le società professionistica in Italia stanno subendo danni incalcolabili. La crisi si sente maggiormente inC dove i proventi da botteghino e le sponsorizzazionil'unica risorsa per iche non hanno introiti tv. Entrambicrollati con stadi chiusi e sponsor fuggiti. Ilè già saltato ma è il primo di una lungapurtroppo visto che i contiin rosso ovunque. Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto un focus sulla problematica. Nelle prossime oreilpotrebbe rinunciare ed è partita una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze, mentre i soci litigano e i giocatori potrebbero svincolarsi, tanto che la gara ...

NetflixIT : Regola non scritta del guardare le serie: le persone intorno a te cominceranno a parlarti solo DOPO che hai iniziato l’episodio. - tuttosport : #JuveNapoli: social scatenati dopo la decisione del Giudice Sportivo ?? - GianniniMi : RT @always__shines: 'esistevo prima di te e continuerò ad esistere anche dopo serkan bolat' ANCORA UNA VOLTA QUESTA SERIE TRASMETTE UN ME… - Rache1105 : RT @imluca_: Momento più basso di una serie tv: Cristina Yang che NON PUÒ vincere un Harper Avery e quattro anni dopo lo vince Meredith. - angelicar05 : RT @NetflixIT: Regola non scritta del guardare le serie: le persone intorno a te cominceranno a parlarti solo DOPO che hai iniziato l’episo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie dopo Serie B - Nuove indicazioni in casa Sinermatic dopo il test a Ferrara Pianetabasket.com Serie C, dopo il Trapani anche il Livorno rischia ma a causa del virus molti club sono in difficoltà

La crisi si sente maggiormente in Serie C dove i proventi da botteghino e le sponsorizzazioni sono l’unica risorsa per i club che non hanno introiti tv. Entrambi sono crollati con stadi chiusi e ...

Dexter, torna la serie tv: nuova stagione con Michael C. Hall, l’annuncio di Showtime

Dexter, il ritorno della serie tv con Michael C. Hall Al momento le informazioni ... il cui nome è al momento la sola certezza in vista della nuova stagione. Dopo essersi disfatto del corpo di Debra, ...

La crisi si sente maggiormente in Serie C dove i proventi da botteghino e le sponsorizzazioni sono l’unica risorsa per i club che non hanno introiti tv. Entrambi sono crollati con stadi chiusi e ...Dexter, il ritorno della serie tv con Michael C. Hall Al momento le informazioni ... il cui nome è al momento la sola certezza in vista della nuova stagione. Dopo essersi disfatto del corpo di Debra, ...