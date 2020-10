Serie A | le probabili formazioni della 4^ giornata

(Di giovedì 15 ottobre 2020)4^– Nonostante qualche problema, dovuto all’emergenza Covid, il campionato procede con tante novità anche tra gli indisponibili, molti giocatori infatti si sono fermati durante la pausa per le nazionali. Nonostante laA sia iniziata già da tre giornate e i problemi dovuti all’emergenza sanitaria non accennano a placarsi si continua sperando di poter portare a termine il campionato di calcio. Tante novità nellequartadiA dovute anche ai nuovi innesti giunti dal mercato e pronti a rinforzare le rose. La Juventus, ad esempio, potrà contare su un Federico Chiesa in più così come altre squadre ...

sportli26181512 : Probabili formazioni Serie A della 4^ giornata: ultime news dai campi: Tutte le ultime news sulle probabili formazi… - SkySport : Probabili formazioni Serie A della 4^ giornata: ultime news dai campi - MomentiCalcio : #SerieA, le probabili formazioni: la #Lazio schiera #Muriqi, la Juventus parte con #Chiesa - sportli26181512 : Probabili formazioni: Juve, tocca subito a Chiesa. Lazio, staffetta Correa-Muriqi. Roma, c'è Smalling: Probabili fo… - MagicGazzetta : #SerieA, le #probabili #formazioni della quarta #giornata #fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili

La nuova commedia di Adam McKay per Netflix, Don't Look Up, ha un cast stellare, con nomi come DiCaprio, Lawrence, ...Il numero dei contagiati arriva a 31, ieri 4 giocatori del Parma. L’immunologa Viola: “Regole da rispettare, anche in ritiro” ...