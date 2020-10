Serie A, designazioni arbitrali 4ª giornata: Napoli-Atalanta a Di Bello, Inter-Milan… (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 18 ottobre.BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30DOVERILIBERTI – ROSSI L.IV: ILLUZZIVAR: DI PAOLOAVAR: GIALLATINICROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45FOURNEAULO CICERO – CECCONIIV: PEZZUTOVAR: ABISSOAVAR: LONGOInter – MILAN Sabato 17/10 h.18.00MARIANICOSTANZO – BINDONIIV: MARESCAVAR: IRRATIAVAR: CARBONENapoli – Atalanta Sabato 17/10 h.15.00DI BelloPASSERI – TEGONIIV: PASQUAVAR: NASCAAVAR: PRETIROMA – BENEVENTO h.20.45AYROLDIDEL GIOVANE – GALETTOIV: PICCININIVAR: MAZZOLENIAVAR: FIORITOSAMPDORIA – LAZIO ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quartadi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 18 ottobre.BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30DOVERILIBERTI – ROSSI L.IV: ILLUZZIVAR: DI PAOLOAVAR: GIALLATINICROTONE – JUVENTUS Sabato 17/10 h.20.45FOURNEAULO CICERO – CECCONIIV: PEZZUTOVAR: ABISSOAVAR: LONGO– MILAN Sabato 17/10 h.18.00MARIANICOSTANZO – BINDONIIV: MARESCAVAR: IRRATIAVAR: CARBONESabato 17/10 h.15.00DIPASSERI – TEGONIIV: PASQUAVAR: NASCAAVAR: PRETIROMA – BENEVENTO h.20.45AYROLDIDEL GIOVANE – GALETTOIV: PICCININIVAR: MAZZOLENIAVAR: FIORITOSAMPDORIA – LAZIO ...

Roma, 15 ott. (askanews) - Queste le designazioni arbitrali della quarta giornata di serie A in programma domenica 18 ottobre. Napoli - Atalanta (17/10, ore 15): Di Bello di Brindisi (Passeri-Tegoni) ...

