Serie A 12^ giornata: sarà Maurizio Mariani l’arbitro di Inter-Milan (Di giovedì 15 ottobre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Milan In vista della quarta giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Milan, in programma per sabato 17 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, 38enne di Roma. Il fischietto capitolino sarà assistito da Costanzo e Bindoni. Il quarto uomo sarà Maresca, al VAR ci sarà Irrati e all’AVAR Carbone. L'articolo Serie A 12^ giornata: sarà Maurizio Mariani l’arbitro di Inter-Milan proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Designato l’arbitro diIn vista della quartadellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 17 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro, 38enne di Roma. Il fischietto capitolino sarà assistito da Costanzo e Bindoni. Il quarto uomo sarà Maresca, al VAR ci sarà Irrati e all’AVAR Carbone. L'articoloA 12^: saràl’arbitro diproviene damagazine.

CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - Gazzetta_it : Morto il papà di Francesco #Totti: era positivo al #Covid - _intermagazine : Serie A 12^ giornata: sarà Maurizio Mariani l’arbitro di Inter-Milan - ddelnegro : Hello friend's by; Anche oggi pesi sempre più sostenuti con 4 serie da 12 in in ogni direzione, per bicipiti tricip… - ansciana62 : @demetozitalyofc @dogdugunev Si sa quante puntate dono in tutto? Questa viene definita seconda stagione ma se non f… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 12^ Prime Day 2020: cofanetto Infinity da 12 mesi per cinema e serie TV scontato del 50%! Spaziogames.it Formula 4: nuova collaborazione AKM-Cetilar Racing per Barnard

Da Monza la monoposto gestita dal team Antonelli avrà una nuova livrea grazie alla neonata collaborazione tra i team per far correre nella serie il 16enne inglese. Novità per la tappa di Monza ...

Asus conferma: ci saranno BIOS dedicati ai Ryzen 5000 per le schede con chipset 400

AMD ha confermato in più occasioni come i processori Ryzen della serie 5000, basati su architettura Zen 3 e attesi ... E non vorrebbero tornare indietro Amazon, super offerte di oggi: iPad Pro 12,9" ...

Da Monza la monoposto gestita dal team Antonelli avrà una nuova livrea grazie alla neonata collaborazione tra i team per far correre nella serie il 16enne inglese. Novità per la tappa di Monza ...AMD ha confermato in più occasioni come i processori Ryzen della serie 5000, basati su architettura Zen 3 e attesi ... E non vorrebbero tornare indietro Amazon, super offerte di oggi: iPad Pro 12,9" ...