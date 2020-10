Sentenza Juventus Napoli: “cornuti e mazziati” così ha deciso il Ponzio Pilato della Lega Calcio (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Sentenza Juventus Napoli è stata decisa dallo stesso giudice che non è intervenuto dopo lo scandaloso arbitraggio di Orsato durante Inter Juventus che tolse uno scudetto al Napoli? Il giudice sportivo? Quale? Quello che il 26 aprile del 1998 non disse nulla su Ceccarini che decise lo scudetto non dando il rigore all’Inter per … Leggi su 2anews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laè stata decisa dallo stesso giudice che non è intervenuto dopo lo scandaloso arbitraggio di Orsato durante Interche tolse uno scudetto al? Il giudice sportivo? Quale? Quello che il 26 aprile del 1998 non disse nulla su Ceccarini che decise lo scudetto non dando il rigore all’Inter per …

