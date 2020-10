“Sei innamorata?” Antonella Clerici coglie la palla al balzo | la reazione di Elisa Isoardi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo della scorsa mattina,ha accolto, sempre in collegamento,a “È sempre mezzogiorno”. Le due conduttrici che si sono passate il testimone a La Prova del cuoco si sono dunque ritrovate insieme in tv in un programma culinario. La, che attualmente è impegnata nel fortunato show di Rai1 Ballando con le Stelle si è presentata a sorpresa insieme a sua zia, direttamente dal salotto di casa. “Sono a casa, ti guardo tutti i giorni e saluto tutti”, ha detto la bellaalla presentatrice, che si è subito complimentata con lei per quello che sta facendo nel programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Poi ha colto laal ...