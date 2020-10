SEGA festeggia il 60° anniversario con GIOCHI GRATIS su Steam

(Di giovedì 15 ottobre 2020) È ufficiale! Il 2020 segna il 60°di! Arrivare fin qui vuol dire aver percorso una strada lunga e tortuosa, che ha segnato alcuni dei più importanti momenti della storia del videogioco, ha visto la creazione diindimenticabili e vuol dire anche aver superato ostacoli in maniere tali da rendere orgoglioso un certo riccio blu.West è entusiasta di annunciare i suoi piani per celebrare questo incredibile traguardo storico con i suoi milioni di fan in tutto il mondo La settimana dimenti inizia oggi su, visto che i giocatori potranno sfruttare alcuni incredibili sconti su diversi prodotti. Tuttavia in questi giorni saranno disponibili anche alcuni mini-originali dallo ...

Sega ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per il suo 60esimo anniversario, che vedranno la promozione speciale su Steam e ben 60 giorni di vari contenuti speciali. Già da oggi, non mancheran ...SEGA compie 60 anni. Per festeggiare, su Steam ci sono una serie di offerte decisamente interessanti: Sonic the Hedgehog 2 è gratis ...