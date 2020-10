Scuole a distanza e feste vietate De Luca chiude la Campania fino al 30 ottobre

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Si fa di giorno in giorno più duro il bilancio di contagi e decessi legati al coronavirus nel nostro Paese. Per questo in, a fronte di 317 guariti, l'aumento di 810 attualmente positivi in 24 ore fa scattare misure più rigide, come aveva deciso il governatore, Vincenzo De, nel caso in cui si fossero superati gli 800 casi. Dunquechiuse e: la nuova ordinanza del governatore prevede la chiusura delleprimarie e secondarie dal 16 al 30. con attività didattica confermata solo a. Sono inoltre sospese lezioni ed esami in presenza nelle Università, "fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno"....