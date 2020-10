Scuola e Covid, quasi 6mila studenti contagiati, lo 0,080%,. E oltre 1.000 professori (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ritorno a Scuola è stato - ed è tuttora - uno dei nodi pricnipali della seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus . Oggi il ministero dell'Istruzione ha fornito i primi dati sui contagi. Dpcm, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ritorno aè stato - ed è tuttora - uno dei nodi pricnipali della seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus . Oggi il ministero dell'Istruzione ha fornito i primi dati sui contagi. Dpcm, ...

Internazionale : Per difenderci dal covid-19 in ufficio e a scuola sono consigliati mascherine, disinfettanti e distanza di sicurezz… - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Lucia #Azzolina ribadisce che le scuole resteranno aperte. 'Sono già in atto misure ade… - Corriere : Azzolina: «Chiudere la scuola? La risposta è no. Già in atto lo scaglionamento degli ingressi» - ArtoniAndrea : Lombardia, Cremona, la città più pandemica del pianeta, mia moglie domenica riceve la notifica di Immuni. Avvisa su… - arual812 : RT @SkyTG24: Covid e scuola, contagiati 5.793 studenti: è lo 0,080% del totale -