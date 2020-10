Sci alpino | Sofia Goggia | nuovo skiman e ambizioni rinnovate Attenzione alla bergamasca…

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Parole chiave: solidità. Per una volta, forse,parte leggermente a fari spenti, almeno all’interno della squadra italiana dove i riflettori, per forza di cose, sono puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, reduci da una grande stagione. Non è detto sia un male e, perché il faro spento potrebbe anche diventare luce abbagliante nel giro di pochissime gare. Ricordando tra l’altro chefinì già terza in classifica generale, a quota 1187 punti, al termine della stagione 2016-2017. La bergamasca si presenta ai nastri di partenza con rinnovata energia, fiducia, e dopo una grande lavoro atletico svolto in parte anche in quel di Verona (dove ha affittato una casa) con il preparatore atletico di Filippo Tortu.ha comunque ...