Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante. Sarà battaglia tra sei atlete (Di giovedì 15 ottobre 2020) Manca ormai davvero poco all'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino. Come sempre si comincia da Soelden con il Rettenbach pronto ad ospitare due giganti. Proprio in questa specialità al femminile si prospetta una fantastica battaglia per la conquista della sfera di cristallo. Una battaglia tra moltissime atlete per un titolo che lo scorso anno se lo è portato a casa Federica Brignone davanti a Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Sono ancora loro tre le principali candidate alla vittoria della Coppa. A Soelden ci sarà il primo incrocio tra le tre campionesse, che lotteranno anche per la classifica generale. Shiffrin parte in pole position, con la slovacca e l'azzurra pronte a sfruttare ogni possibile passo falso dell'americana.

