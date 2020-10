Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante. Sarà ancora Kristoffersen contro Pinturault? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Metà ottobre, cadono le foglie dagli alberi, il meteo inizia a portare verso il pieno autunno e, come tradizione, prende il via la Coppa del Mondo di sci alpino. L’edizione 2020-2021 non va ad invertire questa tradizione, anche se il consueto via ufficiale di Soelden, anticipa di una settimana rispetto al programma consueto. Gli atleti, infatti, saranno impegnati sul ghiacciaio del Rettenbach con il tradizionale antipasto della stagione: il gigante. Dalla gara austriaca cercheremo di farci una prima, parzialissima, idea sui valori in pista di questa annata. Quali saranno, quindi, gli sciatori che si contenderanno la Coppa di specialità? Partiamo dal presupposto che, almeno all’orizzonte, non ci dovrebbero essere particolari rivoluzioni o rimescolamenti tra le porte larghe. ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Metà ottobre, cadono le foglie dagli alberi, il meteo inizia a portare verso il pieno autunno e, come tradizione, prende il via ladeldi sci. L’edizione 2020-2021 non va ad invertire questa tradizione, anche se il consueto via ufficiale di Soelden, anticipa di una settimana rispetto al programma consueto. Gli atleti, infatti, saranno impegnati sul ghiacciaio del Rettenbach con il tradizionale antipasto della stagione: il. Dalla gara austriaca cercheremo di farci una prima, parzialissima, idea sui valori in pista di questa annata. Quali saranno, quindi, gli sciatori che si contenderanno ladi specialità? Partiamo dal presupposto che, almeno all’orizzonte, non ci dovrebbero essere particolari rivoluzioni o rimescolamenti tra le porte larghe. ...

Metà ottobre, cadono le foglie dagli alberi, il meteo inizia a portare verso il pieno autunno e, come tradizione, prende il via la Coppa del Mondo di sci alpino. L’edizione 2020-2021 non va ad ...

Sci: al via da Soelden stagione nel segno del covid

La stagione 2020-21 della coppa del mondo di sci alpino riparte sabato e domenica prossimi come sempre dal ghiacciaio austriaco Rettenbach di Soelden. E riparte inevitabilmente nel segno del coronavir ...

La stagione 2020-21 della coppa del mondo di sci alpino riparte sabato e domenica prossimi come sempre dal ghiacciaio austriaco Rettenbach di Soelden. E riparte inevitabilmente nel segno del coronavir ...