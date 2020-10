Sardegna Open, Musetti-Pellegrino derby azzurro agli ottavi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lorenzo Musetti oggi contro Pellegrino negli ottavi di finale del Sardegna Open, credits Alfredo Falcone, La PresseSi conclude oggi il programma degli ottavi di finale del Sardegna Open di tennis e l’attenzione è concentrata soprattutto sul derby italiano tra Lorenzo Musetti e Andrea Pellegrino. Ma oltre a Musetti e Pellegrino il terzo match di giornata sui campi del Sardegna Open vedrà impegnato anche Marco Cecchinato contro Tommy Paul. Un bel po’ di azzurro, dunque, sulla terra rossa di Pula. Dall’altra parte d’Europa, intanto, si comlpleterà anche il secondo turno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lorenzooggi controneglidi finale del, credits Alfredo Falcone, La PresseSi conclude oggi il programma deglidi finale deldi tennis e l’attenzione è concentrata soprattutto sulitaliano tra Lorenzoe Andrea. Ma oltre ail terzo match di giornata sui campi delvedrà impegnato anche Marco Cecchinato contro Tommy Paul. Un bel po’ di, dunque, sulla terra rossa di Pula. Dall’altra parte d’Europa, intanto, si comlpleterà anche il secondo turno ...

