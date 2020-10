Sara Affi Fella si mostra su Instagram dopo il parto | “Non mi sono mai vista così bella”

Sara Affi Fella si mostra su Instagram dopo il parto: “Non mi sono mai vista così bella” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bellissima e fiera del suo corpo: Sara Affi Fella è da poco diventata mamma del primogenito Tommaso, nato il 30 settembre dall’amore con il calciatore Francesco Fedato. Una gravidanza che, come aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Spy, all’inizio non è stata facile, tanto da indurla a stare vicino alla famiglia: “È una gravidanza ahimè non facile – aveva svelato -. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”. E oggi, a poche settimane dal parto, mostra il suo corpo senza temere giudizi, ma anzi lanciando un bel messaggio positivo a tutti i suoi follower: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bellissima e fiera del suo corpo:è da poco diventata mamma del primogenito Tommaso, nato il 30 settembre dall’amore con il calciatore Francesco Fedato. Una gravidanza che, come aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Spy, all’inizio non è stata facile, tanto da indurla a stare vicino alla famiglia: “È una gravidanza ahimè non facile – aveva svelato -. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”. E oggi, a poche settimane dalil suo corpo senza temere giudizi, ma anzi lanciando un bel messaggio positivo a tutti i suoi follower: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo ...

CrestaLaila : Sara Affi Fella dopo il parto: «Non mi sono mai vista così bella» - andreapalazzo2 : RT @Radio105: 'Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido'? #SaraAffiFella #Gravidanza #15ottobre #Radio105 - Radio105 : 'Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido'? #SaraAffiFella #Gravidanza #15ottobre #Radio105 - Notiziedi_it : Sara Affi Fella mostra il corpo dopo il parto: “Non mi sono mai vista così bella” - camila_healing : RT @Lorenzo_Farina: Sara Affi Fella per aver mentito a #uominiedonne perse 200k di follower in 24h, #Iconize per essersi inventato un pesta… -