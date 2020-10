Sara Affi Fella e il corpo dopo il parto: ‘Mai pensato di pubblicare una foto così’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sempre più volti noti ultimamente lanciano messaggi improntati al #bodypositive. Aurora Ramazzotti, ma anche Arisa e ora pure Sara Affi Fella. La ex tronista di Uomini e Donne ha partorito da un paio di settimane dando alla luce il primo figlio, Tommaso. Sui social la ragazza, da sempre molto attenta alla propria immagine, si mostra come nessuno avrebbe mai immaginato. Sara Affi Fella e le sue nuove consapevolezze Sara posa con il corpo ‘segnato’ dalle fatiche molto recenti del parto, ma fortunatamente questo per la diretta interessata non è motivo di vergogna, bensì di vanto. La neo mamma ammette che già in gravidanza i cambiamenti del proprio corpo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sempre più volti noti ultimamente lanciano messaggi improntati al #bodypositive. Aurora Ramazzotti, ma anche Arisa e ora pure. La ex tronista di Uomini e Donne harito da un paio di settimane dando alla luce il primo figlio, Tommaso. Sui social la ragazza, da sempre molto attenta alla propria immagine, si mostra come nessuno avrebbe mai immaginato.e le sue nuove consapevolezzeposa con il‘segnato’ dalle fatiche molto recenti del, ma fortunatamente questo per la diretta interessata non è motivo di vergogna, bensì di vanto. La neo mamma ammette che già in gravidanza i cambiamenti del proprio...

