Santelli: Lega Pro, 1' di silenzio su campi Serie C Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 15 OTT - Per ricordare la presidente della Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa oggi, la Lega Pro ha deciso di far effettuare un minuto di silenzio sui campi delle squadre calabresi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 15 OTT - Per ricordare la presidente della RegioneJole, scomparsa oggi, laPro ha deciso di far effettuare un minuto disuidelle squadre calabresi ...

Agenparl : Morta Santelli, europarlamentari Lega: profondo dolore, brutta notizia per Calabria e tutto il Paese - - ezio14199935 : RT @arrigoni_paolo: Tristezza e sgomento per l'improvvisa scomparsa della governatrice della Calabria, Jole Santelli. Tutta la comunità del… - antondepierro : RT @antondepierro: Nel tristissimo giorno della scomparsa di #JoleSantelli,embema di amore e passione per la sua #Calabria,spero tacciano g… - Frenk_63 : OGGI SI FA SILENZIO, IL CENTRODX È I SUOI AFFILIATI NON RISPETTANO IL LUTTO PER LA NOSTRA SORELLA MORTA SANTELLI JO… - sportli26181512 : Morte Jole Santelli, un minuto di silenzio su tutti i campi di Serie C: Jole Santelli, presidente della Regione Cal… -