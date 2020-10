Santelli, Berlusconi: “Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime. Era una donna appassionata. Una combattente tenace” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime. Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili. Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza”. E’ quanto afferma in una una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando la morte della governatrice della Calabria Jole ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Joleun. Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una, unatenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili. Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza”. E’ quanto afferma in una una nota il presidente di Forza Italia, Silvio, commentando la morte della governatrice della Calabria Jole ...

