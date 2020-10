Santelli, annullata la Conferenza Stato-Regioni. Il cordoglio della politica: “Coraggiosa e combattiva” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – L’improvvisa scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta nella notte a soli 51 anni, scuote la politica e le istituzioni che esprimono profondo cordoglio per il lutto che colpisce tutti, al di là degli schieramenti. Intanto si apprende che è stata annullata la Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi. Fonti di Forza Italia poi riferiscono che i funerali si terranno domani a Cosenza nella chiesa di San Nicola. Il dolore di Berlusconi: “Lascia un vuoto incolmabile” “Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – L’improvvisa scomparsapresidenteRegione Calabria Jole, morta nella notte a soli 51 anni, scuote lae le istituzioni che esprimono profondoper il lutto che colpisce tutti, al di là degli schieramenti. Intanto si apprende che è statalaprevista per oggi. Fonti di Forza Italia poi riferiscono che i funerali si terranno domani a Cosenza nella chiesa di San Nicola. Il dolore di Berlusconi: “Lascia un vuoto incolmabile” “Con profonda costernazione apprendo la tragica notiziaprematura scomparsa di Jole. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio ...

