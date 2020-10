Sant’Angelo dei Lombardi | Rdc | denunciati due stranieri che non ne avevano diritto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei(Av) – “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”: è il reato di cui dovranno rispondere un uomo ed una donna, entrambi sulla quarantina ed originari dell’Est Europa,dai Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo dei. Attraverso l’esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite nel corso di specifici servizi di controllo del territorio con quelli forniti dal comune di residenza, sono emerse inesattezze nella dichiarazione prodotta dai due soggetti circa il possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. In particolare, al fine di ottenere tale beneficio, i due attestavano falsamente di essere residenti sul territorio italiano da almeno 10 anni, percependo ...