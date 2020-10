Sanità, serve maxi-piano: ecco perchè l’Italia dirà sì al MES (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tempo, ormai, è scaduto. Per il Conte bis è arrivato il momento del temuto faccia a faccia con il Mes, che rischia di far saltare il banco nella maggioranza, per questo un ostacolo che si cerca di aggirare da mesi. L’iniziale quanto vana speranza era che a toglierci dall’imbarazzo ci pensasse il consistente tesoretto in arrivo dall’Europa con il Recovery Fund. Niente da fare. Le tempistiche restano un’incognita specie dopo il braccio di ferro tra Parlamento Europeo e Consiglio. Oggi, nel vertice Ue tra i leader si cercherà di “metterci una pezza” trovando la quadra ma, inutile nasconderlo, la strada è tutta in salita e il rischio che i tempi possano ulteriormente allungarsi diventa una possibilità se non certa quantomeno concreta. Il Mes, che nel frattempo non è mai completamente uscito di scena, ma ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tempo, ormai, è scaduto. Per il Conte bis è arrivato il momento del temuto faccia a faccia con il Mes, che rischia di far saltare il banco nella maggioranza, per questo un ostacolo che si cerca di aggirare da mesi. L’iniziale quanto vana speranza era che a toglierci dall’imbarazzo ci pensasse il consistente tesoretto in arrivo dall’Europa con il Recovery Fund. Niente da fare. Le tempistiche restano un’incognita specie dopo il braccio di ferro tra Parlamento Europeo e Consiglio. Oggi, nel vertice Ue tra i leader si cercherà di “metterci una pezza” trovando la quadra ma, inutile nasconderlo, la strada è tutta in salita e il rischio che i tempi possano ulteriormente allungarsi diventa una possibilità se non certa quantomeno concreta. Il Mes, che nel frattempo non è mai completamente uscito di scena, ma ...

