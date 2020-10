San Martino Valle Caudina | tre casi positivi e quattro guarigioni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – “ L’Asl ha appena comunicato che 3 nostri concittadini sono risultatial test Covid-19. Nel frattempo, informiamo che siamo arrivati ad avere. Cogliamo l’ocone per precisare che tra i nuovinon sono coinvolti ragazzi che frequentano il nostro istituto comprensivo. Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 23 persone positive al covid-19, accertare dalla Asl, e vi invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri, nonché ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento fisico e ad indossare sempre la mascherina”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

