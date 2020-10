Salvini: “66 mila insegnanti gireranno per le Regioni a causa di Azzolina, una follia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato una provocazione al ministro Lucia Azzolina, accusandola di contribuire alla diffusione dei contagi:”Mentre la Campania chiude le scuole e i contagi aumentano, il ministro Azzolina conferma un “concorso” per la prossima settimana, con 66 mila insegnanti che lasceranno le proprie classi e gireranno per tutta Italia. E’ una follia, che si fermi!” ha tuonato il numero uno del Carroccio. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il leader della Lega Matteoha lanciato una provocazione al ministro Lucia, accusandola di contribuire alla diffusione dei contagi:”Mentre la Campania chiude le scuole e i contagi aumentano, il ministroconferma un “concorso” per la prossima settimana, con 66che lasceranno le proprie classi eper tutta Italia. E’ una follia, che si fermi!” ha tuonato il numero uno del Carroccio.

