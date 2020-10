Salute: 'omeopatia cosa c'è da sapere', al via campagna nelle farmacie (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Al via da oggi nelle 18mila farmacie italiane aderenti a Federfarma una campagna di comunicazione per un approccio corretto all'omeopatia. A promuoverla è Omeoimprese, l'associazione che rappresenta le industrie farmaceutiche omeopatiche in Italia, insieme a Federfarma. 'omeopatia, cosa c'è da sapere' è il titolo dell'opuscolo, che si potrà scaricare dal sito omeoimprese.it. "Si tratta di un decalogo rivolto ai pazienti per aiutarli a fare chiarezza sulle medicine complementari e sul loro corretto impiego - spiega il presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga - andando a sfatare falsi miti e fake news che in questi ultimi anni hanno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Al via da oggi18milaitaliane aderenti a Federfarma unadi comunicazione per un approccio corretto all'. A promuoverla; Omeoimprese, l'associazione che rappresenta le industrie farmaceutiche omeopatiche in Italia, insieme a Federfarma. 'c'; da; il titolo dell'opuscolo, che si potrà scaricare dal sito omeoimprese.it. "Si tratta di un decalogo rivolto ai pazienti per aiutarli a fare chiarezza sulle medicine complementari e sul loro corretto impiego - spiega il presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga - andando a sfatare falsi miti e fake news che in questi ultimi anni hanno ...

