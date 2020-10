Ryanair riduce la capacità per la stagione invernale (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ryanair ha pubblicato il suo operativo invernale aggiornato, che risulta ridotto in termini di capacità a causa delle ulteriori restrizioni ai voli imposte da alcuni governi dell’UE. Il leggero indebolimento delle prenotazioni a ottobre, si è rivelato più consistente in novembre e dicembre. Alla luce di questo indebolimento della domanda, che si è rivelato più consistente in novembre e dicembre, e del proposito di Ryanair di operare con un load factor del 70%, l’operativo invernale (da novembre 2020 a marzo 2021) é stato ulteriormente ridotto portando la capacità dal 60% al 40% rispetto all’anno precedente. Ryanair prevede di mantenere fino al 65% del suo network di rotte invernali, ma con frequenze ridotte. Oltre ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha pubblicato il suo operativoaggiornato, che risulta ridotto in termini di capacità a causa delle ulteriori restrizioni ai voli imposte da alcuni governi dell’UE. Il leggero indebolimento delle prenotazioni a ottobre, si è rivelato più consistente in novembre e dicembre. Alla luce di questo indebolimento della domanda, che si è rivelato più consistente in novembre e dicembre, e del proposito didi operare con un load factor del 70%, l’operativo(da novembre 2020 a marzo 2021) é stato ulteriormente ridotto portando la capacità dal 60% al 40% rispetto all’anno precedente.prevede di mantenere fino al 65% del suo network di rotte invernali, ma con frequenze ridotte. Oltre ...

