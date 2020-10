Ryanair dimezza i voli invernali Nuova ondata Covid sulle aviolinee

Leggi su affaritaliani

Coprifuoco a Parigi, Londra, Berlino, Francoforte e Barcellona. Lombardia e Campania a rischio lockdown. I Paesi Bassi hanno registrato la cifra record di nuovi contagi in 24 ore: più di 7.400, con una progressione che va avanti da giorni. Ovunque in Europa i governi stanno mettendo in campo nuove misure e restrizioni mirate, per contenere la secondadel19 che sta travolgendo tutto il continente. Così i timori di lockdown simili a quelli utilizzati in primavera fanno sentire i propri effettisettore viaggi e trasporti nelle piazze finanziarie europee: gli investitori temono un nuovo pesante colpo all'industria del turismo che azzopperebbe le ripresa economica che proprio per l'incertezza dovuta alla secondadi contagi stenta a decollare.