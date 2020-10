Russia: centinaia di animali morti sulle rive del mare (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’allarme di Greenpeace: centinaia di animali marini morti sulle coste della Kamchatka. Qualche giorno fa avevamo letto la notizia, tragica, di un ritrovamento sconvolgente. centinaia di animali marini sono stati ritrovati morti sulle coste della Kamchatka, precisamente lungo la spiaggia di Khalaktyrsky. Lo spettacolo era raccapricciante e ha lasciato abitanti ed esperti senza parole. Perché … Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’allarme di Greenpeace:dimarinicoste della Kamchatka. Qualche giorno fa avevamo letto la notizia, tragica, di un ritrovamento sconvolgente.dimarini sono stati ritrovaticoste della Kamchatka, precisamente lungo la spiaggia di Khalaktyrsky. Lo spettacolo era raccapricciante e ha lasciato abitanti ed esperti senza parole. Perché …

Ultime Notizie dalla rete : Russia centinaia Russia: centinaia di animali morti sulle rive del mare ViaggiNews.com L'aria che tira, Ignazio La Russa contro Vincenzo De Luca: "Battute da caserma su Briatore, gioca sporco e non pensa ai campani"

12 ottobre 2020 a. a. a. Il meloniano Ignazio La Russa contro Vincenzo De Luca a L'aria che tira. Allora la Campania era Covid-free o quasi, oggi è nell'occhio del ciclone con i reparti di terapia int ...

Putin impone una fragile tregua nel Nagorno Karabakh

Al di là del conflitto tra Azerbaigian e Armenia sul destino del Nagorno Karabakh, sono i rapporti di forza tra le potenze regionali la posta in gioco nell’attuale scontro. Leggi ...

