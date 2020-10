Rudi Garcia, nostalgia Italia: “Un giorno potrei tornare in Serie A o… in Premier League” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lunga intervista rilasciata da Rudi Garcia, attuale tecnico dell'Olympique Lione ed ex della Roma, sulle colonne del The Athletic. L'allenatore francese ha parlato a lungo delle sue ambizioni anche per il futuro non nascondendo la voglia, un giorno, di vivere delle nuove esperienze, magari tornando in Italia o in un "mondo" nuovo come l'Inghilterra e la Premier League.Rudi Garcia: "potrei tornare in Italia o andare in Inghilterra"caption id="attachment 895891" align="alignnone" width="647" Garcia (getty images)/caption"Mi sento molto vicino alla filosofia calcistica spagnola, ma l'Inghilterra rimane la patria del calcio", ha esordito Rudi Garcia sul suo gradimento per ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lunga intervista rilasciata da, attuale tecnico dell'Olympique Lione ed ex della Roma, sulle colonne del The Athletic. L'allenatore francese ha parlato a lungo delle sue ambizioni anche per il futuro non nascondendo la voglia, un, di vivere delle nuove esperienze, magari tornando ino in un "mondo" nuovo come l'Inghilterra e laLeague.: "ino andare in Inghilterra"caption id="attachment 895891" align="alignnone" width="647"(getty images)/caption"Mi sento molto vicino alla filosofia calcistica spagnola, ma l'Inghilterra rimane la patria del calcio", ha esorditosul suo gradimento per ...

