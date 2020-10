Rt | Puglia 1 | 14 Indice di trasmissibilità corona virus | schizza in alto per l' Italia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Deciso incremento dell’di; delin, che tocca quota 1.14 (sette giorni fa era 1.01) oltrepassando ancora una volta la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 in tutte le regioni ad esclusione di Molise, Calabria e Basilicata. Mentre il sindaco Beppe Sala lancia l’allarme nell’area di Milano, dove «l’Rt è sopra 2». Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità sottolineano che «tutte le regioni, tranne una, hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana ...

ROMA - Sono 16 le Regioni in cui il valore dell’indice di trasmissibilità Rt è sopra l’1, e sempre sopra 1 sono anche le 2 province autonome di Trento e Bolzano. Lo rileva l'ultimo monitoraggio Iss-mi ...Bari - La Puglia premiata da PROMIS con Smart Health Platform come modello agile di open innovation in ambito sanitario. 15/10/2020. Nel concorso nazionale indetto da PROMIS (prog ...