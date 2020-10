Ronaldo sfida Mbappé… su Fifa 2021: “Sarà veloce quanto me?” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una gara di velocità... virtuale. Così si potrebbe riassumere l'idea di Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano, infatti, ha commentato il nuovo videogame Fifa 2021, che ha scelto come uomo copertina Kylian Mbappé. L'attaccante francese è noto per la sua velocità di punta elevatissima. Dunque, chi sarà il più rapido tra il campione del PSG e l'indimenticato fuoriclasse verdeoro?VALORILa proposta è venuta dallo stesso Ronaldo che su Instagram ha commentato: "Chissà se Mbappé raggiunge la mia velocità". I valori gli danno la risposta. Secondo i parametri virtuali, il brasiliano avrebbe 97/100 in termini di velocità, un punto in più rispetto al rivale. Ronaldo sfida Mbappé… su ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una gara di velocità... virtuale. Così si potrebbe riassumere l'idea diil Fenomeno. Il brasiliano, infatti, ha commentato il nuovo videogame, che ha scelto come uomo copertina Kylian Mbappé. L'attaccante francese è noto per la sua velocità di punta elevatissima. Dunque, chi sarà il più rapido tra il campione del PSG e l'indimenticato fuoriclasse verdeoro?VALORILa proposta è venuta dallo stessoche su Instagram ha commentato: "Chissà se Mbappé raggiunge la mia velocità". I valori gli danno la risposta. Secondo i parametri virtuali, il brasiliano avrebbe 97/100 in termini di velocità, un punto in più rispetto al rivale.Mbappé… su ...

romeoagresti : Per essere disponibile per la sfida contro il #Barcellona, #CR7 dovrà risultare negativo al COVID-19 almeno 7 giorn… - ItaSportPress : Ronaldo sfida Mbappé... su Fifa 2021: 'Sarà veloce quanto me?' - - infoitsport : Corriere della Sera: 'Ronaldo choc! Salta la sfida con Messi?' - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS #RONALDO, QUARANTENA A TORINO Dopo esser risultato positivo al #COVID nella giornata di ieri, il fuor… - sheva_gol : @MCaronni @Jessica22923598 Ho letto che c'è chi ipotizza che ronaldo finga di avere covid per saltare una partita c… -