Roma, tutti negativi i tamponi dei giocatori rientranti dalle nazionali (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ottima notizia per la Roma e per Paulo Fonseca: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ai giocatori rientranti dalle nazionali Ottima notizia per la Roma e per Paulo Fonseca. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ai giocatori rientranti dalle nazionali. La società giallorossa ha svolto in mattinata i tamponi a Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla e Calafiori. tutti questi calciatori, rientrati dalle gare internazionali, non sono risultati positivi al Coronavirus. Diawara resta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ottima notizia per lae per Paulo Fonseca: sono risultatieffettuati aiOttima notizia per lae per Paulo Fonseca. Sono risultatieffettuati ai. La società giallorossa ha svolto in mattinata ia Pellegrini, Cristante, Mancini, Spinazzola, Dzeko, Mkhitaryan, Kumbulla e Calafiori.questi calciatori, rientratigare inter, non sono risultati positivi al Coronavirus. Diawara resta ...

