Roma | tamponi negativi per i nazionali Domenica in campo col Benevento

Affaritaliani : “I tamponi nasali sono inaffidabili nell'85% dei casi” Amici: “Diagnosi finora fatte possono essere sbagliate” Bomb… - Affaritaliani : Il dottor Mariano Amici presenta un esposto alla Procura di Repubblica di Roma. La bomba: “Le diagnosi di Covid-19… - DiMarzio : #ASRoma, sospiro di sollievo a Trigoria: tutti negativi i tamponi per i rientranti dalle Nazionali. Unico positivo… - vignaclarablog : Covid-19, a Roma tamponi nei laboratori privati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Roma, negativi i tamponi dei nazionali rientrati oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tamponi

Il Messaggero

Il posto è a nostro avviso idoneo per accogliere coloro che si sottoporranno ai tamponi senza interferire con il traffico ... al fine del raggiungimento di un obiettivo comune”. Ferr. Roma-Viterbo, ...ROMA (ITALPRESS) - Le 89 persone facenti parte dello staff della nazionale italiana di canottaggio, reduci dagli Europei di Poznan, si trovano in quarantena fiduciaria dopo il rientro in Italia a segu ...