Roma, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi dei nazionali (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma - La Roma tira un sospiro di sollievo. Sono infatti tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti i giocatori rientrati oggi nella Capitale dopo gli impegni con le rispettive nazionali . Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020)- Latira undi. Sono infattiai quali sono stati sottoposti i giocatori rientrati oggi nella Capitale dopo gli impegni con le rispettive

DiMarzio : #ASRoma, sospiro di sollievo a Trigoria: tutti negativi i tamponi per i rientranti dalle Nazionali. Unico positivo… - LaCasaDelCalcio : RT @DiMarzio: #ASRoma, sospiro di sollievo a Trigoria: tutti negativi i tamponi per i rientranti dalle Nazionali. Unico positivo rimane #Di… - saldare86 : RT @DiMarzio: #ASRoma, sospiro di sollievo a Trigoria: tutti negativi i tamponi per i rientranti dalle Nazionali. Unico positivo rimane #Di… - sportli26181512 : #Roma, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi dei nazionali: Mkhitaryan, Dzeko, Kumbulla e gli azzurri sono… - barman_73 : RT @DiMarzio: #ASRoma, sospiro di sollievo a Trigoria: tutti negativi i tamponi per i rientranti dalle Nazionali. Unico positivo rimane #Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sospiro Roma, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi dei nazionali Corriere dello Sport Spuntano tre società estere: «Altri fondi del Vaticano per finanziare Marogna»

La pista investigativa. Galantino: «Le cose stanno cambiando, anche se non possiamo cancellare il peccato originale» ...

Candidato sindaco di Roma? Sangiuliano smentisce. Lui punta a dirigere il Tg1

Il direttore del Tg2 ha smentito le indiscrezioni che lo volevano in corsa per il Campidoglio. Anzaldi aveva chiesto un chiarimento ...

La pista investigativa. Galantino: «Le cose stanno cambiando, anche se non possiamo cancellare il peccato originale» ...Il direttore del Tg2 ha smentito le indiscrezioni che lo volevano in corsa per il Campidoglio. Anzaldi aveva chiesto un chiarimento ...