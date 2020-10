Roma, non vedendolo tornare a casa cerca il papà in tutti gli ospedali ma lui era morto: chi è la vittima (Di giovedì 15 ottobre 2020) Due giorni fa avevamo dato la notizia di un tragico incidente avvenuto a Roma a seguito del quale un uomo era deceduto. Si era trattato di un violento scontro tra due biciclette sul lungotevere della vittoria sul quale tutt’ora si sta cercando di fare luce: la vittima, un 75enne Romano, era in sella alla sua bicicletta quando aveva accidentalmente urtato la ruota di un’altra bici che lo precedeva. L’impatto gli aveva fatto perdere l’equilibrio, sbalzandolo rovinosamente prima contro un’auto in sosta e poi sull’asfalto. Nonostante avesse il caschetto in testa, l’uomo è morto sul colpo. Leggi anche: Terribile incidente a Roma: due donne estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, gravi le loro condizioni (FOTO) Incidente mortale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Due giorni fa avevamo dato la notizia di un tragico incidente avvenuto aa seguito del quale un uomo era deceduto. Si era trattato di un violento scontro tra due biciclette sul lungotevere della vittoria sul quale tutt’ora si stando di fare luce: la, un 75enneno, era in sella alla sua bicicletta quando aveva accidentalmente urtato la ruota di un’altra bici che lo precedeva. L’impatto gli aveva fatto perdere l’equilibrio, sbalzandolo rovinosamente prima contro un’auto in sosta e poi sull’asfalto. Nonostante avesse il caschetto in testa, l’uomo èsul colpo. Leggi anche: Terribile incidente a: due donne estratte dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, gravi le loro condizioni (FOTO) Incidente mortale ...

