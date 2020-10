Roma, insospettabili e (feroci) usurai: dal conducente di scuolabus, al dipendente del CAF. Tassi alle stelle a persone distrutte dalla crisi economica (VIDEO) (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ in corso, come anticipato stamattina, dalle prime ore della mattina odierna un’operazione antiusura da parte della Squadra Mobile – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – che, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal Pool antiusura della Procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo sei misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, dopo aver individuato e ricostruito le vicende criminose di soggetti che elargivano prestiti ad interessi usurari a diversi piccoli imprenditori e persone in difficoltà economiche della zona sud-orientale della Capitale. Agli indagati, di età compresa tra i 45 e gli 82 anni, che operano prevalentemente nel quartiere capitolino “Portuense” e sono stabilmente inseriti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ in corso, come anticipato stamattina, dprime ore della mattina odierna un’operazione antiusura da parte della Squadra Mobile – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – che, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal Pool antiusura della Procura della Repubblica di, sta eseguendo sei misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, dopo aver individuato e ricostruito le vicende criminose di soggetti che elargivano prestiti ad interessi usurari a diversi piccoli imprenditori ein difficoltà economiche della zona sud-orientale della Capitale. Agli indagati, di età compresa tra i 45 e gli 82 anni, che operano prevalentemente nel quartiere capitolino “Portuense” e sono stabilmente inseriti ...

La Squadra mobile di Roma ha concluso all'alba un'indagine ... la riscossione con metodi spicci e spesso violenti. L'insospettabile della banda era il conducente di scuolabus di 40 anni ...

Prestiti a tassi tra il 20 e il 40% al mese: 6 arresti in un Caf al Portuense

dedito a fatti di usura da oltre quindici anni

dedito a fatti di usura da oltre quindici anni