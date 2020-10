Roma, gaffe Zaniolo: "Di nuovo tra i Golden Boy". Ma è la lista del 2019 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma - Nicolò Zaniolo in lizza per il Golden Boy 2020 . Anzi no . Una vecchia immagine ha tratto in inganno il talento della Roma che credeva di essere rientrato tra i migliori venti giovani del 2020 . Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020)- Nicolòin lizza per ilBoy 2020 . Anzi no . Una vecchia immagine ha tratto in inganno il talento dellache credeva di essere rientrato tra i migliori venti giovani del 2020 .

GMontalesi : RT @forzaroma: #Zaniolo, gaffe social: ringrazia per la nomina al Golden Boy. Ma la lista è dell’anno scorso #ASRoma - forzaroma : #Zaniolo, gaffe social: ringrazia per la nomina al Golden Boy. Ma la lista è dell’anno scorso #ASRoma - sportli26181512 : #Roma, gaffe Zaniolo: 'Di nuovo tra i Golden Boy'. Ma è la lista del 2019: Il talento giallorosso, complici gli inf… - siamo_la_Roma : ?? Gaffe social di #Zaniolo ?? Si inserisce tra i finalisti del #GoldenBoy2020 ???? Ma nella lista lui non rientra… - francescoa29 : Nuova gaffe per ZINGARETTI : Case agli immigrati irregolari: il Ministero degli Interni boccia Zingaretti -… -