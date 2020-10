Rogue Company | la skin di Dr Disrespect potrebbe portare al ban su Twitch?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo streamer diMichael 'Shroud' Grzesiek ha fatto una particolare osservazione riguardo: a quanto pare secondo lui chi usa ladi Dr.nel gioco può essere bannato da. Dr.è rimasto entusiasta di questo gioco e tempo fa aveva proposto agli sviluppatori una mappa creata interamente da lui.Hi-Rez ora ha annunciato che nel gioco è presente ladell'iconico streamer, ma a quanto pare supotreste incappare in problemi. Come ben sappiamo, Drè stato bannato dail 26 giugno e diversi mesi dopo non sembra ancora esserci alcun indizio su ciò che ha fatto per guadagnarsi il ban.Per questo motivo ...