Rocco Commisso: “Sogno di vedere la Fiorentina campione d’Italia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Anche io ho il sogno di vedere la Fiorentina campione d’Italia”. Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di una commemorazione a Firenze. Il numero uno del club toscano si trovava a Palazzo Vecchio per ricordare il giornalista Alessandro Rialti da poco scomparso e ha rilasciato un’intervista all’interno della quale vi era questa dichiarazione d’intenti davvero ambiziosa. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Anche io ho il sogno dilad’Italia”. Lo ha detto il presidente della, nel corso di una commemorazione a Firenze. Il numero uno del club toscano si trovava a Palazzo Vecchio per ricordare il giornalista Alessandro Rialti da poco scomparso e ha rilasciato un’intervista all’interno della quale vi era questa dichiarazione d’intenti davvero ambiziosa.

Commisso: “Anche io sogno lo Scudetto. Rialti è uno di quei personaggi che hanno fatto la storia”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è fermato a parlare con i media presenti a margine dell’evento in ricordo di Alessandro Rialti:” Ho vissuto troppo poco tempo, volevo conoscerlo di p ...

