Roby Facchnetti si commuove parlando della moglie Giovanna | “Non posso immaginarlo”

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Facchinetti ha colpito molto il pubblico di Rai 1di suaLorenzi, l’uomo si è commosso affermando: “Nonimmaginare la vita senza di lei.” Le parole d’amore che l’ex voce e tastierista dei Pooh hanno molto colpito il pubblico di “Oggi è un altro giorno”, il talk in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14,00.Facchinetti non perde occasione per parlaresuaLorenzi, suae la donna che gli è accanto come compagna di vita. Un grande amore che ha portato alla nascita di due dei figli di, Roberto e Giulia. Un amore quello die ...