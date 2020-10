Roberta Rei positiva al Coronavirus | salta la conduzione de “Le Iene” | “il primo tampone era negativo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Rei questa sera non e’ potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del giovedi’ de “Le Iene” perche’ e’ risultataal Covid. A sostituirla Matteo Viviani. “Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene! L’ho scoperto domenica scorsa ma ero gia’ in isolamento fiduciario da 7 giorni perche’ ero stata a contatto con un caso sospetto. Ilfatto era negativo, credo perche’ fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed e’ uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissa’ che pericolo potevo essere per gli altri”. “Ci siamo anche oggi, chissa’ per quanto, anche ...