Ristoranti green in Italia | ecco i migliori che amano i vegetali

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Abbiamo sempre avuto la certezza che la maggiore attenzione al vegetale da parte di quasi tutti i cuochi italiani non solo riscontrasse consensi sempre maggiori da parte del pubblico, ma avesse alzato il livello generale della cucina italiana. Ora arriva il plauso anche dalle guida We’re Smart Green che premia i ristoranti in cui prevale l’uso creativo di vegetali di stagione, la percentuale di piatti a base di frutta e verdura nel menu, la riduzione al minimo degli sprechi e in generale una spiccata attenzione all’ecosostenibilità.