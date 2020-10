Rifiuti zona industriale di Buccino, il Tar respinge il ricorso di Buoneco sul “silenzio assenso” del Comune (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBuccino (Sa) – “Respinto”. Così, i giudici della seconda sezione staccata del Tar di Salerno, con la sentenza n.1431 del 15 ottobre 2020, pronunciandosi sul ricorso n.136 del 2019 avanzato dalla società sarnese Buoneco srl difesa dai legali Marcello Fortunato e Rossella Verderosa contro il Comune di Buccino assistito dall’avvocato Pasquale Cristiano, con l’intervento “ad opponendum” della società Icab spa difesa dall’avvocato Enzo Maria Marenghi, hanno “respinto il ricorso e dichiarata improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’impugnativa della nota del Comune di Buccino”, circa il “silenzio assenso” dell’Ente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “Respinto”. Così, i giudici della seconda sezione staccata del Tar di Salerno, con la sentenza n.1431 del 15 ottobre 2020, pronunciandosi suln.136 del 2019 avanzato dalla società sarnesesrl difesa dai legali Marcello Fortunato e Rossella Verderosa contro ildiassistito dall’avvocato Pasquale Cristiano, con l’intervento “ad opponendum” della società Icab spa difesa dall’avvocato Enzo Maria Marenghi, hanno “respinto ile dichiarata improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’impugnativa della nota deldi”, circa il “silenzio assenso” dell’Ente ...

gianchi52 : RT @Michele_Anzaldi: Un branco di cinghiali attirato dai rifiuti occupa il Giardino Mario Moderni e l'area giochi per bimbi, in zona di Gre… - willerdino : RT @Michele_Anzaldi: Un branco di cinghiali attirato dai rifiuti occupa il Giardino Mario Moderni e l'area giochi per bimbi, in zona di Gre… - sud_delmondo : RT @Michele_Anzaldi: Un branco di cinghiali attirato dai rifiuti occupa il Giardino Mario Moderni e l'area giochi per bimbi, in zona di Gre… - Angela23763271 : RT @Michele_Anzaldi: Un branco di cinghiali attirato dai rifiuti occupa il Giardino Mario Moderni e l'area giochi per bimbi, in zona di Gre… - CausiLuigi : RT @Michele_Anzaldi: Un branco di cinghiali attirato dai rifiuti occupa il Giardino Mario Moderni e l'area giochi per bimbi, in zona di Gre… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti zona La zona del Pulo ripulita da quintali di rifiuti grazie ai volontari AltamuraLife Bellolampo, ok allo stoccaggio dei rifiuti nella sesta vasca: scongiurata l'emergenza rifiuti

E' arrivato il parere positivo dell'Arpa per l'ordinanza urgente del Comune di Palermo per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nella sesta vasca della discarica di Bellolampo a Palermo, evitando cos ...

Bellolampo, sì della Regione allo stoccaggio dei rifiuti in cima alla sesta vasca

Sembra scongiurata l'emergenza rifiuti in città, almeno nell'immediato. E' arrivato il via libera dell'Arpa per lo stoccaggio temporaneo della spazzatura nella sesta vasca della discarica di Bellolamp ...

E' arrivato il parere positivo dell'Arpa per l'ordinanza urgente del Comune di Palermo per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nella sesta vasca della discarica di Bellolampo a Palermo, evitando cos ...Sembra scongiurata l'emergenza rifiuti in città, almeno nell'immediato. E' arrivato il via libera dell'Arpa per lo stoccaggio temporaneo della spazzatura nella sesta vasca della discarica di Bellolamp ...