Ricciardi allarmista prevede l'apocalisse: «A dicembre rischiamo 16mila casi al giorno»

«Ci aspettano mesi difficilissimi». Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19. Nonché ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma. Ne parla dopo l'impennata di positivi registrata negli ultimi giorni in Italia. «Se non ci muoviamo, c'è il rischio a dicembre di arrivare a 16mila casi al giorno», aveva paventato l'esperto nei giorni scorsi. Una previsione che terrorizza.

Ricciardi: «Abbiamo sette armi per evitare il contagio»

«Abbiamo 7 armi per evitarlo – ribadisce Ricciardi – distanza, mascherine, igiene delle mani, ...

