Riace | decade il sindaco della Lega | “Dipendente del comune | ineleggibile”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) È decaduto illeghista diAntonio Trifoli. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che l’anno scorso aveva certificato l’ineleggibilità del primo cittadino, successore di Mimmo Lucano. Con la decisione dei giudici di secondo grado, adesso, il paesino jonico dovrà essere commissariato. Sembra improbabile, infatti, che la stessa Corte d’Appello di Reggio Calabria possa sospendere la sentenza appena emessa in caso di ricorso in Cassazione da parte di Trifoli. Attraverso l’avvocatura distrettuale di Stato, la prefettura aveva sollevato il problema pochi mesi dopo le elezioni comunali vinte da Trifoli che, in realtà, era ineleggibile in quanto dipendente dela tempo determinato nel momento in cui si è candidato ...