Resident Evil Village svela nuovi dettagli sui personaggi e sulla storia

Grazie a una recente intervista che Capcom ha concesso a Famitsu, sono emersi alcuni nuovi dettagli su Resident Evil Village. Questi sono stati tradotti da Alex Aniel su Twitter e offrono alcuni nuove intriganti informazioni. Ad esempio, come ha fatto Ethan a finire nel villaggio in primo luogo? A quanto pare, è Chris che lo ha portato nella regione di montagna.Da qui, Ethan camminerà fino a raggiungere il villaggio stesso. Dalle pagine di Famitsu è emersa anche una foto degli abitanti del villaggio che si tengono per mano in cerchio con "creature pericolose" che li proteggono, il che sembra essere una sorta di rituale. Anche i produttori Tsuyoshi Kanda e Pete Fabiano hanno fornito alcune informazioni, sottolineando che la figura della vecchia donna con il bastone sarà molto ...

