Renault Mégane Evision - La crossover elettrica anticipa un nuovo modello per il 2021 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante l'evento virtuale Eways, la Renault ha presentato la Mégane Evision, una concept elettrica che ha un duplice compito: introdurre la nuova piattaforma Cmf-Ev sui modelli della Casa francese e anticipare alcuni elementi stilistici che ritroveremo sui futuri prodotti di serie. Nello specifico, il prototipo darà vita ad una vettura che troveremo sul mercato nel corso del 2021.Gli stilemi delle Renault del futuro. Le forme sono quelle di una crossover sportiva, ma il passo lungo e le ruote disposte agli angoli fanno sembrare la vettura ancora più lunga dei suoi 4,21 metri. Pur essendo compatta, l'auto si inserirà nel segmento C puntando sull'utilizzo urbano, ponendosi come un nuovo riferimento per la clientela grazie ...

