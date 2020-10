Renault - De Meo: "Abbiamo reinventato la Mégane" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Abbiamo reinventato la Mégane. In questa frase che mescola passato e futuro si può trovare la sintesi della strategia sullelettrificazione anticipata oggi dalla Renault nellevento digitale eWays. Parole pronunciate da Luca De Meo, che al lancio della cinque porte francese aveva partecipato nella sua prima esperienza alla Régie e ora si ritrova a pilotarne il futuro. Presentando la concept Mégane eVision, che darà presto i suoi frutti sul mercato, il nuovo ad della Losanga ha parlato anche delle strategie di elettrificazione della gamma, annunciando che entro il 2022 ogni nuovo modello avrà una variante elettrica o elettrificata.Un nuovo concetto di hatchback. La chiave di volta sta nella nuova piattaforma Cmf-Ev dellAlleanza, sulla quale nasce il prototipo che, a detta del manager italiano, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 ottobre 2020)la Mégane. In questa frase che mescola passato e futuro si può trovare la sintesi della strategia sullelettrificazione anticipata oggi dallanellevento digitale eWays. Parole pronunciate da Luca De Meo, che al lancio della cinque porte francese aveva partecipato nella sua prima esperienza alla Régie e ora si ritrova a pilotarne il futuro. Presentando la concept Mégane eVision, che darà presto i suoi frutti sul mercato, il nuovo ad della Losanga ha parlato anche delle strategie di elettrificazione della gamma, annunciando che entro il 2022 ogni nuovo modello avrà una variante elettrica o elettrificata.Un nuovo concetto di hatchback. La chiave di volta sta nella nuova piattaforma Cmf-Ev dellAlleanza, sulla quale nasce il prototipo che, a detta del manager italiano, ...

Italia_Notizie : Renault, De Meo: “E’ in arrivo una nuova generazione di veicoli elettrici”. Svelate Renault Mégane eVision e Dacia… - jmorat : RT @vaielettrico: Altra #Renault elettrica in arrivo: svelata la Megane a emissioni zero, con 450 km di autonomia e motore da 220 Cv. Il n.… - clikservernet : Renault, De Meo: “E’ in arrivo una nuova generazione di veicoli elettrici”. Svelate Renault Mégane eVision e Dacia … - Noovyis : (Renault, De Meo: “E’ in arrivo una nuova generazione di veicoli elettrici”. Svelate Renault Mégane eVision e Dacia… - fattiamotore : Renault, De Meo: “E’ in arrivo una nuova generazione di veicoli elettrici”. Svelate Renault Mégane eVision e Dacia… -